Entre les réunions politiques, le Premier ministre a trouvé le temps de recevoir les familles Goldin et Shaoul, qui attendent depuis plus de cinq ans le retour des dépouilles de Hadar hy »d et Oron hy »d. A cette réunion assistaient également Moshé Cahlon, ministre des Finances Moshé Cahlon et le membre de la commission interministérielle pour les prisonniers et disparus, Meïr Ben Chabbat conseiller à la Sécurité nationale, Avi Blut secrétaire militaire du Premier ministre et Yaron Blum, négociateur spécial pour les prisonniers et disparus.

Binyamin Netanyahou a mis les familles au courant des derniers développements dans les tractations indirectes avec le Hamas. De leur côté, les deux familles ont fait des propositions que le Premier ministre a transmis à son équipe afin de voir quelles sont les possibilités de les mettre en oeuvre.

Il s’agissait aussi d’aplanir les tensions et la colère dues à l’impatience toute compréhensible des deux familles qui critiquent régulièrement les gestes du gouvernement envers le Hamas sans exiger en retour la restitution des dépouilles des deux soldats. A l’issue de la rencontre, Léa Goldin a indiqué que le Premier ministre lui a promis qu’Israël ne restituerait plus de dépouilles de terroristes tant que celles des deux soldats de Tsahal ne seraient pas rendues à leurs familles.

Le Premier ministre a également promis d’agir personnellement sur le plan international auprès de l’Onu et des pays donateurs en faveur de la bande de Gaza afin de faire pression sur le Hamas.

