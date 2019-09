Le Premier ministre a prononcé un court discours à 3h00 du matin au Parc des Expositions de Tel-Aviv. Binyamin Netanyahou voulait attendre des résultats réels plus fiables mais surtout le discours du président de Bleu-Blanc Benny Gantz, qui a été un peu plus prudent qu’au soir des élections précédentes.

C’est un Premier ministre plus combatif que jamais qui est monté sur la tribune. Après les remerciements d’usage sans cesse interrompus par des acclamations, le message du Premier ministre, enroué par la campagne, a dit en substance le suivant: “Je ne laisserai pas détruire tous les succès que nous avons acquis dans tant de domaines. Nous sommes confrontés à des défis énormes et il est hors de question que se crée un gouvernement qui se repose sur des partis arabes antisionistes qui refusent l’existence d’un Etat juif et démocratique et qui glorifient les terroristes assoiffés du sang de nos soldats et de nos civils. Israël a besoin d’un gouvernement fort et stable. Dans les jours qui viennent je vais entamer des négociations pour former un gouvernement sioniste”. Il n’est pas entré dans les détails et n’a pas cité Benny Gantz.

Photo Tomer Neuberg / Flash 90