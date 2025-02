Les tensions entre les chefs de la délégation en charge des négociations pour la libération des otages et l’échelon politique ont été palpables depuis plus d’un an. Très régulièrement, des annonces faites par des »responsables des négociations » visaient à critiquer l’échelon politique.

Le Premier ministre Netanyahou songe désormais à modifier la composition de cette délégation et notamment à diminuer l’influence du chef du Shabak, Ronen Bar et de celui du Mossad, Dadi Barnea.

Le ministre Ron Dermer a d’ores et déjà été intégré à l’équipe et désigné comme celui qui dirigerait les négociations sur le plan politique pour la seconde phase de l’accord qui a débuté aujourd’hui. Les chefs du Shabak et du Mossad demeurent présents et dirigeront l’axe sécuritaire des négociations.

Le premier aura principalement des discussions avec l’administration américaine, les seconds seront en lien avec l’Egypte et le Qatar.