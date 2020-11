Lors d’une manifestation des anarchistes, l’un des leaders du mouvement « Crime Minister », Sadi Ben Chétrit a établi au micro un parallèle entre Hitler et Binyamin Netanyahou : « Pas de pardon pour le corrompu, pas de pardon pour la dévastation, pour l’abus des citoyens. Dans les années 1930, il y avait un oppresseur des Juifs. Il vivait en Allemagne et il se comportait exactement comme vous : il a divisé, incité et détruit… »

Vidéo :

זה סדי בן שטרית,

ממובילי מחאת קריים מיניסטר בבלפור.

הערב הוא משווה בין רה"מ @netanyahu ללא פחות *מהיטלר*!

אני מצפה להתנצלות גורפת מפיד שמאל, מהתנערות רבתית שלהם ומפתיחת מהדורות החדשות מחר עם אייטם על זה.

זה ככל הנראה לא יקרה,

אתם כבר יודעים למה pic.twitter.com/JGJ264RfQ3 — Yaniv Turgeman (@YanivTurgi) November 18, 2020

