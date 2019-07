De nombreuses sonnettes d’alarmes ont été activées récemment par diverses organisations et personnalités à propos d’un phénomène inquiétant et qui va en s’aggravant: la multiplication des constructions arabes ‘palestiniennes’ dans les zones C de Judée-Samarie, pourtant sous responsabilité exclusive d’Israël d’après les accords d’Oslo. Dans sa politique de faits accomplis sur le terrain, l’Autorité Palestinienne, activement soutenue par l’Union européenne, tente de grignoter du terrain dans ces zones, particulièrement dans des endroits stratégiques, afin de les inclure à « l’Etat palestinien » que souhaitent l’un comme l’autre.

Lundi soir, les journaux télévisés ont fait part d’un projet envisagé par le Premier ministre Binyamin Netanyahou et déjà présenté au cabinet restreint, qui serait de régulariser une partie de ces constructions illégales arabes, et en contrepartie donner un coup de pouce à la construction juive. Même si les chiffres avancés sont largement favorables à la construction juive, le principe même de voir l’insolence ‘palestinienne’ et européenne ainsi récompensées a été très mal accueilli parmi les responsables juifs de Judée-Samarie.

Hananel Dorani, président du conseil des localités juives de Judée-Samarie a dit: « Au lieu de lutter contre l’envahissement des terres des zones C par l’AP et de détruire les constructions illégales, le Premier ministre présente au cabinet un plan qui prévoit une capitulation face à ce phénomène et peut-être même l’accord de nouvelles constructions arabes. Nous nous opposons fermement à cela et appelons les ministres du cabinet à refuser ce plan. Il est également inacceptable que la poursuite de la construction juive soit conditionnée par un regain de construction arabe. Ce que nous attendons d’un gouvernement de droite est de faire appliquer la loi avec une main de fer contre ces constructions illégales et parallèlement, de développer la construction juive en Judée-Samarie et dans la vallée du Jourdain ».

Même son de cloche chez Shlomo Neeman, président du conseil du Goush Etzion, qui déplore que le gouvernement israélien permette à l’AP et à l’UE de pratiquer la politique « d’un dounam plus un dounam » afin de prendre le contrôle de plus en plus de territoires en Judée-Samarie. Shlomo Neeman dit craindre qu’il ne s’agisse d’une demande américaine dans le cadre du Plan Trump et exhorte le Premier ministre à rester ferme « même face à notre plus grand allié ».

Photo porte-parole yishouv juif Hevron