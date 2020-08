Le Premier ministre Binyamin Netanyahou a reçu mardi le ministre britannique des Affaires étrangères Dominic Raab. Il lui a notamment exprimé sa déception après l’abstention de la Grande-Bretagne lors du vote au Conseil de sécurité de l’Onu sur la reconduction de l’embargo sur les achats d’armes par l’Iran, demandée par Washington. Binyamin Netanyahou a dit au chef de la diplomatie britannique qu’il espérait un changement de la politique de son pays vis-à-vis de l’Iran et de se joindre aux efforts américains d’imposer de nouvelles sanctions au régime des ayatollahs afin de l’empêcher d’acheter des armes ou de progresser vers l’arme atomique.

Binyamin Netanyahou a dit à Dominic Raab : « Regardez l’agressivité de l’Iran aujourd’hui, alors qu’il n’a pas l’arme atomique, et imaginez alors quel terrible danger ce pays constituera pour le monde entier si jamais il obtient cette arme ».

Il faudra beaucoup d’efforts aux Etats-Unis et à Israël pour faire changer l’attitude munichoise de pays comme la France, la Grande-Bretagne et l’Allemagne qui espèrent toujours que le dialogue, la modération, les courbettes et l’apaisement dissuaderont les dirigeants de l’Etat-terroriste iranien de renoncer à leurs plans hégémoniques.

Photo Wikipedia