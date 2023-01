Pour sa première visite en dehors d’Israël depuis qu’il est revenu au pouvoir, Binyamin Netanyahou a choisi de se rendre en Jordanie pour y rencontrer le Roi Abdallah II.

Les deux dirigeants ont discuté des questions régionales, mettant l’accent sur la coopération stratégique, sécuritaire et économique entre Israël et la Jordanie, qui contribue à la stabilité de la région. En outre, les deux hommes se sont félicités de l’amitié et du partenariat de longue date entre l’État d’Israël et le Royaume de Jordanie.

La rencontre s’est déroulée dans une bonne atmosphère, les deux hommes se connaissant depuis de nombreuses années.

Netanyahou a assuré à Abdallah II que le statu quo sur le mont du Temple serait maintenu.

Le palais royal jordanien a rapporté que le Roi Abdallah II avait »souligné l’importance de respecter le statu quo historique et juridique à la mosquée Al Aqsa » et insisté sur la nécessité de maintenir la paix et de mettre fin aux violences, « afin d’ouvrir la voie à un horizon politique pour le processus de paix, et mettre fin à toute démarche susceptible de compromettre les chances de paix ».

Le Roi jordanien a également rappelé qu’il était en faveur de la solution à deux Etats avec Jérusalem Est pour capitale de l’Etat palestinien.

Il a souhaité que les Palestiniens soient partie prenante de tout projet économique régional.

Cette rencontre intervient une semaine après l’incident sur le Mont du Temple avec l’ambassadeur de Jordanie en Israël. Ce dernier n’avait pas pu entrer tout de suite sur l’esplanade, retardé par un contrôle de police, ce qui avait provoqué sa colère et de vives condamnations de la part du Royaume Hachémite.