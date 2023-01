Ce soir (dimanche), Binyamin Netanyahou s’est rendu au Kotel, en compagnie de son épouse, afin de prier après la formation du 37e gouvernement d’Israël.

»Je viens d’écrire dans le livre d’or: »Il ne dort ni ne sommeille le gardien d’Israël » et »Pour Tsion je ne me tairai pas ». Cela résume les deux actions que j’ai pris sur moi sans interruption aujourd’hui comme hier. Nous continuerons à agir pour les citoyens israéliens, pour l’Etat d’Israël et pour Eretz Israël », a déclaré le Premier ministre.

Puis il a ajouté: »Je dois avouer que je suis tout autant ému cette fois aussi de prendre la direction de l’Etat d’Israël. Je viens pour toucher les pierres du Kotel et rappeler que nous portons sur nos épaules la responsabilité de préserver l’héritage des générations précédentes et garantir un avenir aux générations futures. C’est ce que nous ferons ».