Timing calculé? Quelques heures après la visite de condoléances que Naftali Bennett a effectuée à Kida chez la famille de Noam Raz, z’l, l’ancien Premier ministre Binyamin Netanyahou s’y est aussi rendu.

Après s’être assis avec la famille endeuillée, il a été emmené par l’un des fils faire un tour dans le champ d’oliviers que son père avait planté.

נתניהו שביקר את משפחתו של נועם רז הי"ד בישוב קידה, יצא עם אחד הבנים לסייר במטע הזיתים ששתל נעם pic.twitter.com/ujiOwYIdPi — ינון מגל (@YinonMagal) May 18, 2022

Binyamin Netanyahou a ensuite déclaré: »Une famille exceptionnelle, attachée à ses racines, sioniste. Quelle perte immense, quelle douleur profonde. Que le souvenir de Noam soit béni et à jamais gravé dans nos coeurs ».

Lors de la visite de Naftali Bennett ce matin, la famille Raz a exprimé sa douleur et son opposition à la politique menée par le gouvernement. Efrat, la veuve de Noam, a appelé le Premier ministre à se ressaisir et à retourner dans le chemin des valeurs qu’il a toujours prônées. La soeur de Noam a confié à Bennett qu’elle avait peur et qu’elle sentait que nous avions perdu la fierté juive qui nous caractérisait.

Bennett a tweeté suite à sa visite: »La famille du combattant de Yamam, Noam Raz, z’l, est une famille de pionniers qui vit une existence dévouée et sioniste dans le yishouv de Kida. Ils ont perdu Noam qui était une figure exceptionnelle, modeste et forte. C’est le droit le plus strict de cette famille d’un héros d’Israël que de me faire entendre tout ce qu’ils ont sur le coeur. Mon rôle est de les entendre et de les écouter. Que le souvenir de Noam Raz, z’l, soit béni et gravé à jamais dans nos coeurs ».