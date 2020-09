Le premier ministre Binyamin Netanyahou et sa délégation se sont envolés pour Washington où ara lieu mardi la cérémonie officielle marquant la normalisation des relations entre Israël et les Emirats arabes unis ainsi qu’avec Bahreïn.

Avant d’entrer dans l’avion avec son épouse Sarah, le Premier ministre a déclaré : « je pars en votre nom pour une mission historique. Je pars pour ramener la paix, une paix en échange de la paix, une paix en position de puissance. Il s’agit d’une nouvelle ère de paix. Une paix politique et économique qui amènera des investissements colossaux dans notre économie. C’est toujours bon, et encore plus en période de Corona ».

Le directeur du Mossad, Yossi Cohen, qui accompagne le Premier ministre et a beaucoup oeuvré en coulisses pour en arriver là, a déclaré : « Il y a une très grande émotion en vue de ce voyage. Cet accord a pu se faire grâce à l’action de nombreuses personnes durant des années et j’espère que d’autres pays suivront. Nous y travaillons, cela dépend d’eux et de nous ».

Photo Amos Ben Gershom / GPO