Juste après sa première entrevue avec le président Donald Trump lundi, Binyamin Netanyahou a s’est entretenu avec des dirigeants de Judée-Samarie venus à Washington pour écouter mais aussi pour dire et influencer. Parmi eux, David Elhayani, président du conseil des localités de Judée-Samarie et président du conseil régional de la vallée du Jourdain, Oded Revivi maire d’Efrat, Israël Gantz, président du conseil régional de Binyamin et Shlomo Neeman, président du conseil régional du Goush Etzion. Après leur entrevue, ils ont dit être venus « pour soutenir le Premier ministre afin qu’il exprime clairement la voix de tous les habitants juifs de ces régions ». Ils ont espéré que le Plan Trump permettra le maintien de l’intégrité d’Eretz Israël, de la présence juive dans ces régions et du développement du repeuplement juif. Ils ont noté que Binyamin Netanyahou leur a promis qu’il ne trahira pas les promesses qu’il leur a faites mais que par égard au président américain, il préférait ne pas encore entrer dans les détails pratiques. Tous les dirigeants présents ont été d’accord pour dire que Binyamin Netanyahou est le plus apte à diriger le pays en cette période cruciale et lui ont exprimé leur soutien pour ses pourparlers avec le président Trump. « Nous attendons avec impatience la résultat de l’entrevue de mardi entre le président américain et le Premier ministre israélien » ont-ils conclu.

Vidéo:

Photo Aroutz 7