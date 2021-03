Le Premier ministre Binyamin Netanyahou et la vice-présidente américaine Kamal Harris se sont entretenus pour la première fois depuis l’entrée en fonction de la nouvelle administration américaine.

La vice-présidente américaine a félicité Israël pour la grande réussite de l’opération de vaccination. Le Premier ministre et la vice-présidente ont convenu de la formation d’une équipe mixte chargée de renforcer la coopération dans la recherche et le développement technologiques dans le cadre de la lutte contre le virus du Corona, le traitement de l’eau, les énergies non-polluantes et d’autres domaines. Kamala Harris a exprimé l’opposition catégorique du gouvernement américain à la décision de la procureure générale de la Cour pénale internationale de la Haye.

Sur le volet iranien, Binyamin Netanyahou a dit à Kamala Harris qu’en tant que Premier ministre il est engagé à empêcher par tous les moyens l’Iran à développer l’arme nucléaire et qu’il entend renforcer la coopération entre Israël et les Etats-Unis sur cette question, notamment dans le domaine des renseignements. Kamal Harris a assuré le Premier ministre que les Etats-Unis continuerons à coopérer avec Israël sur le plan de la sécurité au Moyen-Orient, notamment sur la question nucléaire iranienne et l’attitude dangereuse de ce régime dans la région.

