Le Premier ministre israélien et le Président français se sont entretenus par téléphone hier (mercredi).

Emmanuel Macron a appelé Binyamin Netanyahou à ”éviter un cycle de représailles”.

”Le Président de la République a rappelé la détermination de la France à éviter une nouvelle escalade militaire dans la région. De même qu’il avait appelé le président iranien à éviter un cycle de représailles qui mettrait les populations et la stabilité de la région à risque, il a appelé le Premier ministre israélien à entrer dans la même logique, qui devait s’appliquer à l’ensemble des parties dans la région”, décrit le communiqué de l’Elysée.

Le Président français a insisté sur la nécessité d’éviter tout embrasement du conflit avec le Liban et a rappelé ”que l’urgence absolue pour la France restait l’obtention sans délai d’un cessez-le-feu à Gaza, la libération de tous les otages, dont celle de nos deux compatriotes toujours retenus dans la bande de Gaza, et l’acheminement massif et sans entrave de l’aide humanitaire à destination des populations gazaouies”.

Macron a réitéré son soutien à la solution à deux Etats et affirmé son engagement à agir pour qu’elle soit mise en oeuvre.