Le Premier ministre israélien et le président russe se sont entretenus mercredi matin au téléphone. Binyamin Netanyahou et Vladimir Poutine ont évoqué les questions sécuritaires régionales, dont la situation en Syrie, la menace iranienne. Les deux hommes ont aussi abordé la pandémie du Covid19 et envisagé comment coopérer entre les deux pays pour combattre la maladie. L’initiative de cet appel est venu de Binyamin Netanyahou qui voulait aussi souhaiter bon 68e anniversaire à Vladimir Poutine.

Photo Amos Ben Gershom / GPO