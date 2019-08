Volonté de rassurer une partie de l’électorat du Likoud tenté par la Droite Unie? Le Premier ministre a voulu mettre fin aux rumeurs et aux procès d’intention en s’engageant à ne pas s’allier au centre-gauche après les élections pour former un gouvernement d’union nationale.

Dans une tribune publiée par le quotidien Israël Hayom, Binyamin Netanyahou s’engage: « Ma promesse est claire: après les élections, je formerai un gouvernement de droite fort qui poursuivra la politique qui a mené aux succès sans précédents de l’Etat d’Israël durant ces dix dernières années et qui assurera la sécurité de ses citoyens. C’est mon engagement envers les électeurs du Likoud. Il n’y aura pas de gouvernement d’union. L’enjeu de ce scrutin est clair: qui sera le prochain Premier ministre? Y aura-t-il un gouvernement de gauche faible et inexpérimenté avec à sa tête Benny Gantz et Yaïr Lapid ou un gouvernement de droite fort sous la direction du Likoud et de moi-même? ».

Le chef du Likoud a aussi appelé les électeurs de droite à sortir de leur « torpeur » afin d’empêcher Avigdor Lieberman de concrétiser ce qu’il dit depuis des semaines: proposer le chef du parti qui aura eu le plus de sièges – peut-être Benny Gantz – et imposer un gouvernement d’union avec la gauche. « Il est impératif de ne pas répéter l’erreur des dernières élections, et que la droite se mobilise pour des partis qui vont entrer à la Knesset, en premier lieu le Likoud, et ne perde pas plusieurs sièges en votant pour des formations qui n’ont aucune chance de passer le seuil », a exhorté le Premier ministre.

« Seul un grand Likoud pourra former un gouvernement qui préservera Erets Israël, renforcera l’Etat d’Israël et garantira que nous continuerons la marche d’Israël pour devenir une puissance mondiale », a conclu le Premier ministre.

Toutefois, la concrétisation de cette déclaration d’intention, importante en soi après une période d’incertitude et de spéculations, ne dépendra pas uniquement de la volonté du Premier ministre mais de l’image qui sortira des urnes après les résultats définitifs. Si le chiffre fatidique des 61 sièges n’est pas atteint par le bloc de droite (sans Lieberman), Binyamin Netanyahou aura les mains liées face à son ancien ministre de la Défense.

