Le Premier ministre Binyamin Netanyahou s’est joint aux prières pour la guérison du rav Yeshayahou Haber, fondateur de l’association « Matnat ‘Hinam » et qui se bat en ce moment pour sa survie, atteint du virus du Corona. Sur son compte Twitter, le Premier ministre a adressé ses voeux de prompt rétablissement pour le rav Haber « qui a sauvé des milliers de vie et qui se bat aujourd’hui pour sauver la sienne ». Binyamin Netanyahou a souhaité « refoua shelema » à tous les malades et a une nouvelle fois adressé ses encouragements et ses remerciements aux équipes médicales qui sont sur le pied de guerre jour et nuit.

L’état du rav Haber, hospitalisé au département du Corona de l’hôpital Hadassa Ein Karem, est toujours qualifié de grave, il est sous coma et respiration artificiels.

Au sein de l’association qu’il a créée, le rav Yeshayahou Haber a déjà permis plus 800 dons de reins, sauvant ainsi la vie de nombreuses personnes.

Prier pour la guérison du rav Yeshayahou ben Hadassa

Photo Ohad Zwigenberg / Flash 90