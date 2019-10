Le Premier ministre Binyamin Netanyahou a réagi à l’élimination du chef et fondateur de Daech, Abou Bakhr al-Baghdadi lors d’un raid americain dans le nord de la Syrie. Il a félicité le président americain Donald Trump pour cette opération « la détermination commune des pays libres de combattre les États et les organisations terroristes ». Le Premier ministre a souligné qu’il s’agissait d’une « étape importante », mais que « la bataille est encore devant nous ».

Dans son annonce officielle depuis la Maison-Blanche dimanche matin, le président Trump avait déclaré: « Al-Baghdadi était un homme malade et ignoble, et il est mort comme un peureux, comme un chien. Son élimination illustre le combat permanent des États-Unis contrz le terrorisme et contre Daech. Notre bras est très long, noys l’avons éliminé, lui et ses califats. Le monde sera plus sûr sans eux… »

Le président américain a révélé que le chef de Daech était suivi depuis quelques semaines déjà.

Lors de l’opération militaire, de nombreux terroristes de Daech ont été éliminés en même temps que lui. Se sentant perdu, Abou Bakhr al-Baghdadi a actionné la ceinture d’explosifs qu’il portait sur lui. L’explosion a provoqué l’écroulement de la grotte dans laquelle il se cachait. Il a emporté deux de ses épouses et trois de ses enfants dans sa mort.

Photo illustration