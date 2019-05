Il faut être bien assis pour entendre sans chavirer les propos tenus par d’anciens officiers supérieurs de Tsahal ou responsables de services de renseignements réunis aujourd’hui sous la bannière du mouvement de gauche « Officiers pour la Sécurité d’Israël ». Du haut de leurs galons et de leurs hauts-faits militaires ces « ex » distribuent depuis des années critiques, « bons conseils » et avertissements aux gouvernements de droite concernant la manière dont devrait selon eux être résolu le conflit qui oppose Israël aux Arabes dits « palestiniens ».

Très présents lors des dernières campagnes électorales, les « officiers en faveur de la sécurité d’Israël » tiennent aussi à exprimer leur opinion à l’appoche de la publication du Plan Trump et en prévision d’une éventuelle extension de la souveraineté d’Israël sur des zones de Judée-Samarie. Dans une lettre adressée au Premier ministre Binyamin Netanyahou, ils l’exhortent à ne pas procéder à une telle démarche qui « porterait gravement atteinte à la sécurité d’Israël, à son économie, à son statut international et fermerait définitivement la porte à la possibilité d’un accord politique dans le futur ». Des avertissements maintes fois émis par ces Cassandres de la gauche israélienne et qui ne se sont jamais produits.

Interviewé sur la station 103 FM, l’ancien député travailliste Dany Yatom, ex-directeur du Mossad et membre de ce forum a tenu des propos qui laissent pantois. Interrogé sur ce qu’il faudrait faire selon lui pour avancer vers une solution, il a dit: « Il faut relancer le dialogue avec Abou Mazen qui est un vrai partenaire pour la paix », et…« il faut savoir prendre des risques calculés »!!! « Comme pour le désengagement de Gaza » lui a alors répondu du tac au tac Arele Segal qui l’interviewait.

Le Premier ministre Binyamin Netanyahou a réagi à cet appel qui lui a été adressé, en rappelant que ces mêmes ‘spécialistes’ avaient soutenu l’accord avec l’Iran, l’avaient accusé de détruire l’alliance stratégique entre Israël et les Etats-Unis et avaient soutenu le désengagement de la bande de Gaza en promettant davantage de sécurité pour Israël. « Les régions de Judée-Samarie ne sont pas seulement une garantie pour la sécurité d’Israël mais ce sont aussi l’héritage de nos ancêtres », a rajouté le Premier ministre.

Le ministre de la Sécurité intérieure Guilad Erdan a lui-aussi critiqué ces donneurs de conseils: « Il est désolant de voir que ces anciens hauts-gradés prétendent de manière récurrente prophétiser et savoir mieux que tout le monde ce que vont faire les Palestiniens en réaction à une démarche israélienne aussi nécessaire que morale que celle d’étendre la souveraineté à la Judée-Samarie. N’ont-ils pas appris la leçon d’Oslo et du retour de Yasser Arafat dans la région? De la Hitnatkout? De leur soutien à un retrait israélien du Golan? Ca suffit! ».

