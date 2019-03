Mardi, après les nouvelles agressions verbales du président turc envers le Premier ministre israélien, ce dernier avait déjà réagi brièvement avec un tweet opportun en anglais: “Le dictateur turc Erdogan attaque la démcoratie israélienne alors qu’au même moment, des journalistes et des juges turcs sont en prison! Quelle blague!”

Mercredi, le Premier ministre a publié un nouveau communiqué: “En Israël, il n’y a pas de citoyens de seconde catégorie. Israël est la démocratie de tous les Israéliens, y compris les deux millions d’Arabes qui y vivent et jouissent axactement des mêmes droits. Mais Israël est aussi le seul pays juif au monde, dont le drapeau est frappé de l’étoile de David, dont l’hymne est la ‘Hatikva’, dont l’ivrit est la langue nationale et dans lequel la Loi du Retour accorde à chaque Juif de diaspora la possibilité de revenir”.

Mardi soir, le ministre turc des affaires étrangères

Mevlüt Çavuşoğlu avait surenchéri après le président turc en tweetant: “Binyamin Netanyahou tente désespérément de distraire l’attention concernant les affaires dans lesquelles il est soupçonné de fraude et de corruption. Et pendant ce temps, il alimente la discrimination et la haine envers les citoyens arabes d’Israël et abandonne les Palestiniens à leur sort. Pathétique et honteux”.

Un nouvel épisode dans le combat acharné du régime islamique turc actuel contre l’Etat juif.

