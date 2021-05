Le Premier ministre a fait une déclaration télévisée pour répondre à Naftali Benett qui s’était exprimé un peu plus tôt dans l’après-midi. Binyamin Netanyahou a évoqué le « gouvernement d’urgence nationale » expression qu’il a qualifiée de « couverture » pour désigner un gouvernement de gauche qui serait dangereux selon lui. Il a énuméré les principaux défis et les questions brûlantes qui attendent le pays et citant des exemples se demandait comment un tel gouvernement de gauche pourrait s’y mesurer.

Il a accusé Naftali Benett et Ayelet Shaked d’avoir trompé leurs électeurs en tournants le dos à tous leurs engagements, rappelant le fameux moment fort lorsque Naftali Benett avait signé devant les caméras un document par lequel il s’engageait à ne siéger sous aucune constellation avec Yaïr Lapid. Le Premier ministre n’a pas manqué l’occasion de rappeler le geste courageux d’Ami’haï Shikli qui s’est démarqué mercredi de la voie suivie par son chef de parti. S’adressant aux députés de Yamina, Binyamin Netanyahou a eu ces mots très dures : « Ne rompez pas vos engagements pour satisfaire les ambitions personnelles de Benett qui veut être Premier ministre à tout prix durant deux ans ».

Binyamin Netanyahou a ensuite révélé que lors des rencontres de pourparlers, entre quatre yeux ou en présence des équipes de négociateurs, Naftali Benett n’avait qu’un seul mot à la bouche : exiger le poste de Premier ministre. Netanyahou a alors rappelé avoir proposé à Naftali Benett d’occuper le poste de Premier ministre durant une année mais que le président de Yamina négociait en même temps avec Yaïr Lapid pour devenir Premier ministre durant les deux premières années d’un gouvernement de gauche. « L’objectif de Naftali Benett en négociant avec nous était en réalité de faire passer le temps en attendant la fin du mandat qui m’avait été confié », a regretté le Premier ministre.

« Il n’est pas trop tard pour faire marche arrière » a déclaré le Premier ministre, soulignant qu’avec un front uni et solide de 59 députés de droite, un gouvernement de droite serait possible car plusieurs autres députés s’y joindraient « malgré leurs déclarations en sens contraire ».

Binyamin Netanyahou a conclu ainsi : « Il est interdit de former un dangereux gouvernement de gauche. Benett, Shaked et tous les membres de Yamina, revenez à droite et nous formerons un gouvernement de droite fort pour Israël. C’est ce que vous avez promis à la population et c’est ce que la population et vos électeurs attendent de vous ».

