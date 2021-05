Le Premier ministre Binyamin Netanyahou a réagi à la télévision à la déclaration de Naftali Benett. Il a commencé par réfuter l’un de arguments avancés par Naftali Benett sur la « nécessité de mettre fin à la haine et à la division » en rappelant que le président de Yamina est prêt à s’allier avec ceux qui s’adonnent le plus à la haine et à la division. « Je suis obligé de le dire, mais il s’agit de l’escroquerie du siècle », a poursuivi le Premier ministre, rappelant la fameuse émission télévisée lors de laquelle Naftali Benett avait signé en direct un document par lequel il s’engageait à ne rejoindre Yaïr Lapid sous aucune constellation. « Mes valeurs ont un poids » avait alors dit Benett. Sur ce point, Binyamin Netanyahou a dit : « Vos valeurs n’ont même pas le poids d’une plume! Personne n’aurait voté pour vous s’il avait connu vos plans ».

Le Premier ministre a ensuite rappelé le nouveau zigzag entamé par Naftali Benett durant l’Opération « Gardiens des Murailles » et les émeutes arabes antijuives, lors qu’il déclarait que « le gouvernement du changement n’était plus à l’ordre du jour », puis une semaine après la fin de l’opération, un nouveau zigzag » en se ruant vers un gouvernement de gauche sous prétexte de vouloir éviter de nouvelles élections.

« Depuis le début, toutes les déclarations de Naftali Benett sur sa volonté de former un gouvernement de droite ont été une tromperie dans le but de prendre des voix de droite pour les offrir à la gauche » a affirmé le Premier ministre.

Le Premier ministre ne s’est pas avoué battu et a affirmé qu’il était encore possible de former un gouvernement de droite de deux manières : accepter la proposition d’un gouvernement de droite avec triple rotation, même s’il est inadéquat que des chefs de partis de six ou sept députés deviennent Premier ministres, mais l’éventualité d’un gouvernement de gauche est encore plus grave, ou bien, deuxième option, des députés de droite, actuellement dans l’opposition, sont prêts à rejoindre un gouvernement de droite. Il disent « Si Naftali Benett vous rejoint, nous vous rejoindrons également dès que le mandat accordé à Yaïr Lapid aura pris fin ».

Le Premier ministre a ensuite donné son explication à l’argument martelé par Naftali Benett sur son intention suprême d’éviter de nouvelles élections : « Il sait qu’en cas d’élections, il serait balayé. Si le sondages lui accordaient vingt sièges, il n’hésiterait pas ».

Puis il a lancé un appel : « J’appelle les élus grâce aux voix de droite, et à ceux qui ont une conscience et une idéologie, de les suivre et de ne pas former un gouvernement de gauche. Un tel gouvernement serait un danger pour la sécurité d’Israël et pour l’avenir du pays. Si un tel gouvernement venait à voir le jour, vous siégeriez au cabinet politico-sécuritaire avec Meirav Michaeli, Yaïr Lapid, Tamar Sandberg et Nitzan Horovitz. Et que dirons les Iraniens ? Et à Gaza ? Que comprendra-t-on dans les allées du pouvoir à Washington ? Qui prendra soin du repeuplement juif ? Qui tracera des routes en Judée-Samarie? Meirav Michaeli ? »

Binyamin Netanyahou a ensuit battu en brèche la présentation du gouvernement comme étant « d’union nationale » alors qu’il sera composé de 40 députés de gauche et d’une feuille de vigne de droite ! » Puis il a attaqué le titre de « gouvernement de guérison » : « Guérison de quoi ??! Les deux millions d’électeurs qui ont voté en faveur du Likoud et de ses alliés sont-ils une ‘maladie’!!? »

« Il s’agit d’un gouvernement d’opportunistes, de capitulation, d’escroquerie et de faiblesse », a poursuivi le Premier ministre.

« Ne trompez pas vos électeurs, et surtout, ne vous trompez pas vous-mêmes », a lancé une nouvelle fois Binyamin Netanyahou aux députés de droite.

Photo Olivier Fitoussi / Flash 90