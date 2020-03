Le Premier ministre Binyamin Netanyahou a réagi à la décision d’Avigdor Lieberman de collaborer avec tous les partis d’opposition – y compris la Liste arabe unifiée – pour l’empêcher de redevenir Premier ministre: « Lieberman, êtes-vous juste un menteur et un homme qui n’a aucune parole ou y a-t-il des raisons plus obscures qui vous poussent à agir ainsi? ». Binyamin Netanyahou faisait allusion à des révélations faites récemment par le journaliste-investigateur Yoav Itshak sur une volonté d’Avigdor Lieberman de s’attirer les faveurs de milieux judiciaires à propos d’affaires dans lesquelles il serait mêlé directement ou indirectement. Yoav Itshak va jusqu’à qualifier Lieberman de « délinquant », « corrompu* et « mafiosi » et se demande notamment pourquoi après plusieurs enquêtes qu’il a réalisées et des dossiers déposés, le président d’Israël Beiteinou n’a toujours pas été inquiété par la justice ou convoqué pour des enquêtes, principalement dans « l’Affaire Israël Beiteinou » qui avait impliqué des responsables du parti, dont Fayna Kirschenbaum.

Vidéo sur les mensonges d’Avigdor Lieberman:

« Je ne collaborerai jamais avec la ‘cinquième colonne' », « Binyamin Netanyahou peut continuer à être Premier ministre même en étant inculpé », « je dis au Premier ministre: restez à votre poste et menez votre combat judiciaire en parallèle », etc.

ליברמן, האם אתה סתם שקרן שאין לו מילה או שיש לך גם מניע נסתר? pic.twitter.com/5yYsigkKyT — Benjamin Netanyahu (@netanyahu) March 5, 2020

