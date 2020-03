Lors de l’interview qu’il a accordée samedi soir à la télévision israélienne, le Premier ministre a évoqué la question épineuse du ministère de la Justice qui est l’une des principales pierres d’achoppement dans les négociations avec Bleu-Blanc en vue d’un gouvernement d’union ou d’urgence nationale. Il avait notamment proposé la nomination d’un(e) ministre non-politique qui aurait l’assentiment des deux partis.

Dimanche, Binyamin Netanyahou a dévoilé son choix: il s’agit de la Prof. Ruth Gabizon. Au Likoud on estime que cette éminente juriste pourrait être acceptée par Bleu-Blanc. Prof. Ruth Gabizon est une juriste émérite, ancienne présidente de l’Union pour les droits du citoyen et lauréate du Prix Israël membre de l’Académie des sciences. Elle est opposée à l’activisme judiciaire tel qu’introduit par l’ancien juge à la Cour suprême Prof. Aharon Barak dans les années 1990. Elle est connue pour ses avis et positions juridiques avisés et modérés, dénués d’idéologie politique.

Bleu-Blanc n’a pas encore réagi à cette proposition.

