Plus le temps passe et plus la situation politique se dévoile comme étant une lutte pour le pouvoir plus qu’un souci de l’intérêt national.

Le Premier ministre Binyamin Netanyahou a adressé une lettre au président de la liste Bleu-Blanc Benny Gantz dans laquelle il propose les grandes lignes d’un gouvernement d’union et d’urgence qui serait chargé de traiter les questions les plus pressantes dans les domaines militaire, politique, économique et budgétaire.

Ce plan élaboré par l’équipe du Premier ministre propose la constitution d’un gouvernement paritaire entre Bleu-Blanc et le bloc de 55 députés de droite, éventuellement avec Israël Beiteinou qui prendrait les décisions suivantes:

Sécurité: décision dans les six semaines sur un plan pluriannuel pour la sécurité du pays, incluant l’adoption immédiate d’un budget 2020 pour Tsahal, avant encore l’adoption du budget général de l’Etat. Le Premier ministre souligne l’urgence de cette décision face aux défis qui attendant Israël dans la région. Economie: ce gouvernement adoptera un plafond consensuel pour le déficit budgétaire avec fixation des priorités nationales, en tenant compte des besoins militaires urgents. Le budget de l’Etat sera adopté au plus tard trois mois après la formation du gouvernement. Social: le gouvernement décidera d’un plan concernant les besoins sociaux les plus urgents avec les budgets adaptés. Religion et Etat: le statu quo sera préservé durant la première année. Dès la constitution du gouvernement, une commission mixte sera créée qui sera chargée de trouver des solution de compromis. Le gouvernement présentera au vote la loi de conscription amendée et autorisera la liberté de vote pour chaque parti. Politique étrangère: le Premier ministre Binyamin Netanyahou et le chef de Bleu-Blanc Benny Gantz présenteront au gouvernement une position commune quant au Plan Trump lorsqu’il sera rendu public ainsi que sur la question de la souveraineté israélienne sur la vallée du Jourdain et la nord de la mer Morte.

En plus de la lettre officielle, Binyamin Netanyahou a appelé directement Benny Gantz, lui demandant de faire preuve de sens des responsabilités nationales en acceptant ce compromis. Le Premier ministre a souligné qu’un refus ne ferait qu’entraîner une même situation bloquée d’ici deux mois, avec toutes les conséquences que cela implique. Il a insisté sur le fait qu’il s’agit de la seule option actuelle face à la situation du Moyen-Orient qui évolue rapidement dans une mauvaise direction.

Réactions dédaigneuses de l’opposition

A Israël Beiteinou, on a réagi à cette proposition sur le mode « cour de récréation »: « A ce jour, le Likoud n’a pas daigné répondre à notre proposition écrite, donc tant qu’ils ne répondront pas, nous ne répondrons à aucun appel de leur part ».

Du côté de Bleu-Blanc, la réaction de refus est nette: « L’attitude du Premier ministre sortant montre que son intention n’est pas l’union mais mais la formation d’un gouvernement qui lui conférerait l’immunité. Il n’est pas prêt à venir négocier seul et directement, et n’est pas prêt à reconnaître que la majorité du peuple à choisi un gouvernement d’union libéral sans les extrémistes(…) Nous appelons Binyamin Netanyahou à remettre son mandat au président Rivlin et de permettre à Benny Gantz de former un gouvernement qui résoudra les problèmes sécuritaires et économiques créés par le gouvernement précédent. Nous l’appelons aussi à venir négocier de manière sincère et ouverte au lieu de gagner du temps ».

Sur sa page Facebook, Benny Gantz a écrit: « Il s’agit d’une proposition qu’il est impossible de ne pas refuser. J’attendrai que le président Rivlin me confie la charge de former un gouvernement d’union ».

Le Likoud a réagi à ce refus: « Benny Gantz s’est une nouvelle fois aplati devant les diktats de Yaïr Lapid et Avigdor Lieberman et est devenu un réfractaire en série qui empêche la constitution d’un gouvernement d’union. Lapid, Lieberman et Gantz nous mènent vers la constitution d’un gouvernement minoritaire soutenu du-dehors par les partis arabes… ».

A l’extrême gauche, on appelle Benny Gantz à former un gouvernement de gauche avec les partis arabes. Nitzan Horowitz accuse la proposition du Premier ministre d’être « un moyen de se maintenir au pouvoir et de poursuivre une politique de droite ».

Photo GPO