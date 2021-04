Des proches du Premier ministre ont révélé que Binyamin Netanyahou leur a dit qu’il était prêt à « faire des concessions douloureuses » pour empêcher la formation d’un gouvernement de gauche. Parmi les options, le Premier ministre serait prêt à laisser sa place à une autre personnalité de droite dans le cadre d’une rotation, pendant une période d’un an à un an et demi où il serait Premier ministre alternatif avant de revenir aux affaires. C’est une option qui pourrait peut-être convaincre Gideon Saar d’accepter d’entrer dans un gouvernement de droite.

Pour Binyamin Netanyahou, un gouvernement de gauche serait une très mauvaise chose pour le pays, sur les tous les plans, ce qui n’est pas faux. Parmi les questions qui se poseraient dans un tel scénario, outre l’identité du prochain Premier ministre, celle de savoir si le système judiciaire, qui veut la tête de Binyamin Netanyahou depuis des années ne chercherait pas à l’empêcher de retrouver son fauteuil après cette période.

Photo GPO