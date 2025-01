Le milliardaire Elon Musk est au coeur d’une polémique depuis plusieurs jours. Il est accusé d’avoir effectué un salut nazi lors d’un discours au gala de l’investiture du Président Donald Trump.

En prononçant la phrase: »Mon coeur va vers vous », Musk a joint le geste à la parole dans un mouvement maladroit et a levé le bras d’une telle manière que certains y ont vu un salut nazi.

Le patron de X a tweeté face à cette tempête médiatique: »Les gauchistes radicaux doivent être vraiment contrariés d’avoir dû prendre du temps sur leur journée passée à faire l’éloge du Hamas pour me traiter de nazi ».

En partageant ce tweet, le Premier ministre israélien Netanyahou a posté un message de soutien à Musk: »Elon Musk est diffamé. Elon est un grand ami d’Israël. Il s’est rendu en Israël après le massacre du 7 octobre, au cours duquel les terroristes du Hamas ont commis la pire atrocité contre le peuple juif depuis la Shoah. Il a depuis soutenu à plusieurs reprises et avec force le droit d’Israël à se défendre contre les terroristes génocidaires et les régimes qui cherchent à anéantir le seul et unique État juif. Je le remercie pour cela ».