Après l’affront public fait samedi soir par Avigdor Lieberman à la ministre Miri Reguev, le Premier ministre Binyamin Netanyahou a réagi par une déclaration: « Le comportement d’Avigdor Lieberman a été irrespectueux et indigne. Contrairement à lui, Miri Reguev s’est comportée avec respect et politesse. Nous sommes fiers de la politique menée par la ministre de la Culture et des Sports. Elle a brisé le monopole de la gauche sur la culture, elle a amené la culture ans les régions de la périphérie et a amené le sport israélien à de nombreux succès internationaux ».

Un peu « sonnée » sur le moment, Miri Reguev avait publié une réaction un plus tard dans la soirée: « J’ai été choquée par cette réaction grossière de Lieberman envers moi. C’était une attitude misogyne qui n’a pas lieu d’être dans le débat entre hommes et femmes, ni nulle part d’ailleurs. Je regrette son comportement. On peut être en désaccord sur des idées, on peut critiquer, mais personne n’a la droit de se comporter ainsi. Lieberman n’a pas de savoir-vivre ni de respect élémentaire envers autrui et je ne peux que dénoncer son attitude. Malheur à nous si c’est cet individu qui prétend vouloir amener l’unité dans le pays! »

Le député et ancien maire de Jérusalem Nir Barkat a également réagi: « Avigdor Lieberman! Personne n’a le droit de s’exprimer de la sorte envers autrui, et les personnalités publiques ont un devoir encore plus impérieux de tenir un langage correct. Il n’est pas trop tard pour présenter vos excuses à Miri Reguev. Shavoua tov, chère Miri Reguev et Shavoua tov à vous aussi Avigdor Lieberman ».

Photo article Yonatan Sindel / Flash 90