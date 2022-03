L’ancien Premier ministre, Binyamin Netanyahou, a annoncé être positif au Corona après avoir effectué un test PCR ce matin.

Il a affirmé se sentir bien et se comporter conformément aux règles en vigueur.

Naftali Bennett et Yaïr Lapid lui ont souhaité un bon rétablissement.

Quelques heures plus tôt, c’est la députée Shirly Pinto (Yamina) qui annonçait être positive au virus dans un tweet sous forme de clin d’oeil : »Je suis la 61e député à être positive ».

Ces contaminations surviennent alors que le gouvernement s’apprête à alléger encore les restrictions restantes. A partir de vendredi, même les non-vaccinés ne seront plus soumis à l’isolement lorsqu’ils sont cas contact. Ne seront tenus à l’isolement que les parents vaccinées ou non d’un enfant positif de moins de 12 ans et à condition d’être en contact étroit et permanent avec lui.