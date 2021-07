S’acharner contre Binyamin Netanyahou et sa famille durant ses années au pouvoir n’a apparemment pas suffi aux trois grandes chaînes de télévision, Kan11, Hadashot 12 et Hadashot 13. Trois semaines après que l’ancien Premier ministre soit passé dans l’opposition, les « fake news » se poursuivent contre la famille Netanyahou.

Jeudi soir, les chroniqueurs judiciaires des ces chaînes ont annoncé en coeur l’ouverture d’une enquête de police contre la famille Netanyahou, sur instruction du conseiller juridique du gouvernement, pour l’installation d’un jacuzzi dans leur résidence privée à Césarée aux frais du contribuable. Selon ces « journalistes », la famille Netanyahou aurait « détourné » une partie du budget alloué à des travaux de sécurité pour se faire construire un jacuzzi.

Visiblement excédé, l’ancien Premier ministre a rapidement et vivement réagi et annoncé qu’il porte plainte pour diffamation contre ces trois chaînes et personnellement contre les journalistes Guy Peleg et Aviad Glickman, pour un montant de 500.000 shekels.

L’ancien Premier ministre a publié un communiqué : « Incroyable ! Hadashot 12, la chaîne de propagande du nouveau pouvoir ne cesse pas une seconde de poursuivre…cette fois-ci, l’opposition ! Ce soir, les journaux télévisés ont ouvert leur édition avec une ‘fake news’ totale en prétendant l’ouverture d’une soi-disant enquête pour l’installation d’un jacuzzi sur le compte de l’Etat dans la maison de la famille Netanyahou à Césarée. Seulement voilà : depuis que le couple Netanyahou a acquis cette maison il y a 20 ans, aucun jacuzzi n’y a jamais été installé et il est donc évident que l’Etat n’a pas versé le moindre sou pour quelque chose qui n’existe pas. La diffusion de ce mensonge sert-elle à dissimuler les millions qui sont actuellement dépensés sur le compte du contribuable dans les maisons privées de Benett, Gantz et Lapid et qui sont sans commune mesure avec les dépenses de sécurité effectuées dans la maison de Césarée ? Comme d’habitude, la chaîne de propagande n’a même pas eu la correction de demander une réaction de notre part avant de publier ce mensonge. Nous porterons plainte contre Guy Peleg pour avoir diffusé ce grossier mensonge ».

L’ancien Premier ministre s’est également posé la question si cette « fake news » n’était pas une tentative du Parquet de faire diversion face à l’effondrement des dossiers dans lesquels il est accusé.

Photo Yonatan Sindel / Flash 90