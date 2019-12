La chaîne de télévision Hadashot 12 a diffusé un passionnant documentaire en plusieurs épisodes sur la personnalité et le parcours de Binyamin Netanyahou depuis les années 1990. « Yemé Binyamin ». Ce documentaire a été réalisé sans complaisance ni animosité par le journaliste Amit Segal, chroniqueur politique de la chaîne.

L’une des questions à laquelle a tenté de répondre le journaliste a été de savoir si le Premier ministre est un opportuniste tel que le décrivent notamment ses détracteurs ou s’il suit une ligne idéologique précise. Amit Segal a voulu prendre comme exemple le conflit israélo-palestinien auquel a été confronté Binyamin Netanyahou depuis bientôt vingt ans et dans le cadre duquel il a pris de nombreuses décisions parfois semblant manquer de cohérence.

Pour répondre, Amit Segal cite notamment Shlomo Filber, ancien proche conseiller de Binyamin Netanyahou (aujourd’hui devenu témoin d’Etat à charge contre lui…) qui avait décrit la « méthode Netaynahou » telle que l’intéressé lui-même lui avait confié: »Tu fais des zigzags et des zig-zags jusqu’à ce que tu arrives au but que tu t’étais fixé ».

D’après les innombrables archives épluchées par le journaliste sur les 25 années passées, il conclut que malgré des décisions étranges du Premier ministre comme la transaction Shalit ou le vote en première lecture de la Hitnakout, toutes ses déclarations, notamment celle du fameux discours de Bar-Ilan, ses décisions ou « reculades » dans le cadre du conflit israélo-palestinien ont suivi en fait pas tactiques dans le cadre d’une stratégie globale, et il conclut ainsi son analyse: « Au final, Binyamin Netanyahou aura réussi à étouffer l’idée nationale palestinienne ».

Amit Segal reconnaît aussi les capacités du Premier ministre à « lire la carte » des événements du monde et de la région et ne s’être pratiquement jamais trompé dans ses analyses et prévisions, même lorsqu’il était ridiculisé par l’opposion: échec d’Oslo, danger nucléaire iranien, tirs de roquettes et missiles après la Hitnatkout, danger des concessions territoriales.

Photo Illustration