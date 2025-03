Le Premier ministre a rencontré ce soir (dimanche) le chef du Shabak, Ronen Bar, lors d’un entretien de 14 minutes au cours duquel il lui a annoncé qu’il soumettrait au gouvernement une proposition visant à mettre fin à ses fonctions.

Cette décision intervient dans un contexte de méfiance persistante entre les deux hommes depuis une longue période. La conseillère juridique du gouvernement a demandé à être consultée sur cette décision avant qu’elle ne soit prise. Pour l’heure, le Premier ministre n’a pas jugé utile de le faire.

Netanyahou aurait déjà choisi un remplaçant pour Bar : son adjoint, « M », qui a été intégré à la nouvelle équipe de négociation pour la phase 2 de l’accord sur les otages en tant qu’un des acteurs influents, sur ordre de Netanyahou. Cette équipe est dirigée par le ministre Ron Dermer, un proche du Premier ministre.

Netanyahou a déclaré ce soir: « En raison d’un manque de confiance prolongé, j’ai décidé de soumettre au gouvernement une proposition de décision mettant fin aux fonctions du chef du Shabak. Citoyens d’Israël, nous sommes en pleine guerre existentielle, une guerre sur sept fronts. À tout moment, mais surtout en temps de guerre existentielle, il doit y avoir une confiance totale entre le Premier ministre et le chef du Shabak. Or, malheureusement, la situation n’est pas celle-là et je n’ai pas cette confiance. J’éprouve une méfiance persistante à l’égard du chef du Shabak, une méfiance qui s’est intensifiée avec le temps. En raison de cette méfiance prolongée, j’ai décidé de soumettre cette semaine au gouvernement une proposition visant à mettre fin à ses fonctions. Je tiens cependant à préciser que j’ai une grande estime pour les hommes et les femmes du Shabak. Ils accomplissent un travail dévoué et crucial pour assurer notre sécurité. En tant que Premier ministre, responsable du Shabak, je suis convaincu que cette décision est nécessaire pour restaurer l’organisation, atteindre tous nos objectifs de guerre et prévenir la prochaine catastrophe ».