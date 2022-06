L’ancien Premier ministre et chef de l’opposition, Binyamin Netanyahou, est apparu tout sourire devant les caméras ce soir après la conférence de presse de Bennett et Lapid.

»Dans les couloirs de la Knesset, je vois que les gens ont le sourire », a-t-il commencé par dire. Il s’est réjoui de la chute »du plus mauvais gouvernement de l’histoire d’Israël ».

Il s’est dit déterminé à remporter les élections qui s’annoncent et à former un gouvernement qui se souciera de tous les citoyens et qui ramènera d’autres accords de paix avec des pays arabes.

A la question de savoir si des places seront réservées dans la liste du Likoud pour des membres de Yamina, le Premier ministre n’a pas rejeté l’idée et a affirmé que chaque cas serait étudié.

Par ailleurs, il s’est dit ouvert à la possibilité de former un gouvernement alternatif si le boycott personnel dont il fait l’objet était levé.