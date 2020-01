Le Premier ministre Binyamin Netanyahou a prévenu les autorités iraniennes qu’il y aura « une réaction terrible d’Israël » au cas où les Iraniens attaquaient Israël en réaction de l’élimination de Qassem Suleimani. Cet avertissement est venu suite à des déclarations en provenance de Téhéran sur des objectifs israéliens ou pro-américains qui pourraient être visés par l’Iran. Binyamin Netanyahou a également réaffirmé le soutien total d’Israël aux Etats-Unis et a une nouvelle fois félicité le président Donald Trump pour « sa décision courageuse et déterminée » d’éliminer le commandant de la Force Quds: « Il s’agit d’un individu qui portait atteinte à de nombreux pays, semait la crainte dans la région et prévoyait des choses encore bien plus graves ».

Attaque de missiles sur deux bases américaines en Irak

Les bases américaines d’Aïn al-Assad et d’Erbil en Irak ont été les cibles d’attaques de missiles mardi soir. Le nombre de missiles tirés depuis l’Iran oscille entre 12 et 22 selon les sources. Téhéran a officiellement revendiqué ces attaques comme étant « une réponse à l’opération criminelle et terroriste des envahisseurs américains, et pour venger l’assassinat lâche et le martyre douloureux »(sic).

La télévision iranienne, très peu fiable, s’est empressée d’annoncer mercredi que 80 soldats américains auraient été tués, « informations » catégoriquement démenties par Washington. Le président Donald Trump a annoncé qu’il fera une déclaration durant la journée de mercredi.

Depuis Jérusalem, l’ambassadeur des Etats-Unis David Friedman a confirmé mercredi matin qu’il n’y avait aucune information sur des victimes américaines.

