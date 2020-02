Le Premier ministre était l’invité mardi soir de Boaz Golan sur le plateau de la chaîne Aroutz 20. Pendant 45 minutes, il a pu répondre à des questions du journaliste mais aussi de téléspectateurs sur tous les sujets à l’ordre du jour.

Vers la fin de l’émission, Binyamin Netanyahou a défié son adversaire Benny Gantz en l’invitant à venir débattre avec lui: « Je suis prêt à venir ici ou ailleurs. Ecoutez bien Benny Gantz: je vous invite à un débat télévisé. Venez, choisissons ensemble (les modérateurs) ou chacun amènera le sien, et nous nous exprimerons devant la nation. Moi, je n’ai pas de téléprompteur, nous dirons les choses telles qu’elles sont, ce que nous avons fait et ce que nous ferons pour l’Etat d’Israël. Je vous invite, et si vous voulez, nous pourrions même faire comme aux Etats-Unis, avec plusieurs débats, l’un sur la politique étrangère, l’autre sur la sécurité et un sur l’économie. Mais sans oreillettes, OK? »

La réponse de Bleu-Blanc est vite arrivée: « Il s’agit d’une nouvelle combine de Bibi pour faire diversion sur ses affaires judiciaires » (sic). Benny Gantz a lui-même réagi personnellement en bottant également en touche: « Que se passe-t-il Bibi? Vous êtes si effrayé à l’idée de votre prochaine confrontation avec la justice que vous sortez du chapeau une nouvelle combine? Le 17 mars, vous vous rendrez au tribunal et l’Etat d’Israël ira de l’avant ».

Vidéo:

ראש הממשלה בנימין נתניהו הזמין את יו"ר כחול לבן בני גנץ לעימות טלוויזיוני. בראיון לערוץ 20 פנה נתניהו לגנץ: "יש לי הצעה – בוא נעשה כמה עימותים טלוויזיוניים. אחד על הצד המדיני, אחד על הביטחוני ואחד הכלכלי. שלושה עימותים טלוויזיוניים".@netanyahu @gantzbe pic.twitter.com/sMOhQndJn1 — ZioNLight (@ZioNLight1) February 18, 2020

Photo Marc-Israël Sellem / POOL et Hadas Parush / Flash 90