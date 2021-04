Cette année, les festivités de la Mimouna n’ont pas encore repris leur éclat traditionnel mais de nombreuses personnalités politiques n’ont pas manqué de se rendre dans des familles afin de marquer le coup et montrer que la situation s’est améliorée depuis l’an dernier. Le Premier ministre Binyamin Netanyahou et son épouse Sarah se sont rendus à Maale Adoumim au domicile de l’ancienne députée Osnat Mark (n° 34 sur la liste actuelle du Likoud).

Visiblement heureux et détendu, Binyamin Netanyahou a dit : « L’an passé, les « mufletas » de la Mimouna se sont ‘dégustées’ par zoom. Il y a quelques mois, j’avais annoncé que nous pourrions faire ‘tarb’hou outsa’adou’ et voilà, nous l’avons fait, grâce à Dieu, et nous sommes le premier pays au monde à sortir du Corona. Nous devons maintenant nous assurer de recevoir des millions de doses de vaccins pour ne pas retomber dans la pandémie. Et cela doit se faire sans délai ! ‘Hag samea’h à tout Israël ».

Et comme il se trouvait à Maalé Adoumim, le Premier ministre a rajouté : « Notre combat pour la patrie et pour Erets Israël n’est pas fini. Notre combat pour le repeuplement n’est pas achevé. Notre lutte pour notre droit à nous défendre n’est pas terminé, comme celui contre l’Iran qui veut revenir à l’accord. Face à ces défis mais aussi face à ces immenses opportunités qui se présentent à nous il nous faut un gouvernement de droite stable sur plusieurs années qui se préoccupera des citoyens d’Israël. C’est ce qui s’impose aujourd’hui et avec l’aide de Dieu nous y arriverons, je crois que c’est possible ».

