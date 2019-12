Dans un message vidéo, le Premier ministre a félicité Tsahal, le Shin Bet et l’unité spéciale des gardes-frontières « Yamam » pour la capture du commando terroriste qui a assassiné Rina Shnerb hy »d et gravement blessé son père et son frère. Il a rajouté: « Le long bras d’Israël arrive à atteindre quiconque veut nous porter atteinte, et continuera à le faire ».

Mercredi, le Shin Bet a levé la censure sur l’arrestation du commando terroriste auteur de l’attentat commis à la source « Maayan Dani » à Ein Bubin le 23 août dernier. Les terroristes avaient placé un engin piégé télécommandé près de la source et avaient attendu d’être certains que les personnes se trouvant près de l’engin étaient juives pour l’actionner.

Les terroristes sont membres du Front Populaire de Libération de la Palestine. L’enquête qui a duré des semaines a permis de démanteler en même temps tout un réseau de terroristes de la même organisation – une cinquantaine d’individus en tout – parmi lesquels des « officiers » supérieurs du FPLP en Judée-Samarie. Des armes ont également été trouvées au domicile de certains d’entre eux. Les interrogatoires ont permis de découvrir que certains membres de cette infrastructure avaient déjà commis des actes terroristes mais en préparaient également de nombreux autres, meurtriers, parfois dans un futur très proche.

Parmi les personnes arrêtées, une terroriste avec laquelle le député Ayman Oudeh s’était fait prendre en photo!

Parmi la cinquantaine de terroristes arrêtés par le Shin Bet, se trouve Khalida Ghirar, « députée » au parlement de Ramallah sur la liste FPLP, qui avait déjà effectué de la prison en Israël en 2016.

A sa sortie, elle avait été accueillie par le député Ayman Oudeh, président de la Liste arabe, qui s’était fait prendre en photo avec elle alors qu’elle faisait le « V » de la victoire. Le député avait alors déclaré: « Une courageuse combattante de la liberté vient d’être libérée de prison. Khalida Ghirar a été emprisonnée d’abord sans jugement afin de faire taire son combat farouche contre l’occupation. Mais ils n’ont fait que renforcer sa volonté de lutter. J’ai considéré qu’il était de mon devoir de l’accueillir à sa sortie de prison. Ce fut un honneur pour moi d’être à ses côtés au moment où elle recouvrait sa liberté ». Député à la Knesset…

Vidéo:

Photo Famille