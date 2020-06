Lors de son entretien avec Heiko Maas, ministre allemand des Affaires étrangères, le Premier ministre Binyamin Netanyahou a insisté sur le fait qu’Israël continuera à agir en fonction de ses intérêts nationaux dans tout accord futur, et parmi eux, le contrôle exclusif de la sécurité sur tout le territoire à l’ouest du Jourdain. Il a précisé à son invité : « Tout plan de paix réaliste devra reconnaître les réalités sur le terrain et notamment les localités juives et ne pas se bercer d’illusions sur une quelconque expulsion de Juifs de leurs maisons ».

Binyamin Netanyahou a également évoqué l’important financement allemand d’organisations anti-israéliennes qui aident les terroristes ou leurs familles.

Enfin, le Premier ministre a insisté sur la nécessité d’augmenter la pression sur l’Iran, rappelant que le dernier rapport de l’AIEA accuse l’Iran de poursuivre ses violations de l’Accord de Vienne et d’interdire l’accès de sites suspects aux inspecteurs.

