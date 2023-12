Depuis le début de la guerre à Gaza, le Premier ministre Netanyahou martèle qu’il ne laissera pas l’Autorité palestinienne de Mahmoud Abbas prendre le pouvoir dans la Bande de Gaza après l’éradication du Hamas. Il répète que l’AP finance les terroristes, éduque ses enfants à la haine du Juif et n’a jamais condamné les attaques du 7 octobre.

Depuis, des déclarations d’officiels palestiniens lui donnent raison et aujourd’hui en commission des Affaires étrangères et de sécurité, le Premier ministre a expliqué avec son sens de la formule: ”La différence entre le Hamas et l’Autorité palestinienne est que le Hamas veut nous exterminer ici et maintenant et l’Autorité palestinienne veut le faire par étapes”.

Netanyahou a déclaré que les accords d’Oslo ”était la mère de tous les péchés”.

”Nous coopérons avec l’AP lorsque cela sert nos intérêts et les leurs mais jusqu’à une certaine limite. Il y a quelques mois nous avons décidé de ne pas laisser l’AP s’effondrer pour ne pas favoriser l’arrivée du Hamas au pouvoir”, a expliqué Netanyahou.

Le Premier ministre a affirmé qu’après la guerre, Israël serait la seule autorité sécuritaire et veillerait à la démilitarisation de la Bande de Gaza mais n’envisage pas une présence civile juive dans la zone: ”Les pays du Golfe investiront dans la restauration et nous devrons trouver un acteur qui ne cherche pas à nous exterminer qui gérera civilement la Bande de Gaza. Nous permettrons à tous ceux qui le souhaitent de partir de la Bande de Gaza, ce que le Hamas empêche aujourd’hui”.

Concernant l’aide humanitaire fournie à Gaza, le Premier ministre a déclaré devant la commission qu’elle était nécessaire pour que Tsahal puisse poursuivre ses opérations.

Sur le front nord, Netanyahou a expliqué que la première étape consistait à faire reculer le Hezbollah derrière le Litani puis ”nous nous occuperons de l’organisation elle-même”. Il a également affirmé que faire une guerre sur deux fronts représentait le risque de ne gagner sur aucun des deux, expliquant ainsi pourquoi Tsahal maintient à petit feu les événements à la frontière avec le Liban.