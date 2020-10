Juste avant une réunion de préparation avec quelques ministres directement concernés, le Premier ministre Binyamin Netanyahou a publié une vidéo dans laquelle il évoque le début du déconfinement qui sera peut-être décidé mardi lors d’une réunion importante du cabinet ministériel du Corona :

« Je vais tenir une réunion avec quelques ministres en vue d’une décision importante mardi dans le cadre du cabinet ministériel du Corona. Je sais que ce confinement est difficile pour nous tous mais je suis convaincu aussi que la majorité de la population comprend aujourd’hui que la décision que j’ai prise était nécessaire. Elle nous a évité une montée exponentielle de la courbe de la maladie, du nombre de décès et de malades en état grave. Mais il est encore trop tôt pour se réjouir. Il y a des premiers signes encourageants mais il nous faut encore quelques jours pour analyser la situation. Mais de toutes manières, le déconfinement sera progressif, responsable et prudent. Nous commencerons par la réouverture des entreprises qui emploient jusqu’à dix personnes ainsi que les jardins d’enfants et classes élémentaires. Mais tout se fera par étapes, prudemment et en fonction d’indices précis ».

Le Premier ministre a lancé un nouvel appel à la population : « Nous avons besoin de la poursuite de votre collaboration car nous ne réussirons que si nous agissons ensemble. En ce moment, la maladie progresse en Europe et ici elle commence à reculer. Et alors que des zones de la taille de l’Etat d’Israël entrent en confinement là-bas, nous commençons à en sortir. Si nous agissons comme il le faut, nous vaincrons la maladie. Je demande donc la collaboration de chacun d’entre vous et je vous en remercie ».

Vidéo :

Photo Olivier Fitroussi / Flash 90