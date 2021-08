En début de séance hebdomadaire du Likoud, l’ancien Premier ministre Binyamin Netanyahou a sévèrement critiqué le budget tel qu’adopté lundi matin par le gouvernement : « Ce gouvernement s’est formé par le mensonge et maintenant, il ment pour sa survie car ils avaient promis de baisser les impôts (…) J’ai fait passer pas mal de budgets et je n’ai jamais vu de budget aussi mauvais. On dit qu’il s’agit d’un budget sans perspective, mais au contraire il annonce une perspective catastrophique. Il s’agit d’un ramassis de décrets économiques durs, d’augmentations d’impôts et de hausses de prix (…) Au lieu de baisser les impôts (promesse faite par Naftali Benett dans son fameux ‘Plan Singapour’…) et d’alléger la charge sur les citoyens, ils augmentent les impôts et les prix. Et pourquoi le font-ils ? Parce qu’ils doivent sortir 53 milliards de shekels qu’ils ont promis à Mansour Abbas afin que leur gouvernement survive. Ils imposent à Israël la ‘taxe Abbas' ».

Le chef de l’opposition a énuméré une partie des augmentations de prix ou de taxes prévues dans le budget : électricité, taxes locales (arnona), pain, transports publics, boissons sucrées, Netflix, vaisselle en plastique etc. Il a également dénoncé l’atteinte portée selon lui à l’agriculture israélienne. Il a rappelé que les gouvernements dont il avait la charge avaient toujours baissé les impôts, et que le dernier en date ne les avait même pas augmenté pendant la période du Corona.

Photo Yonatan Sindel / Flash 90