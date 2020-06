Le Premier ministre Binyamin Netanyahou a évoqué la mémoire de l’ancien Grand rabbin d’Israël rav Mordkekhaï Eliyahou zatsal à l’occasion du 10e anniversaire de sa disparition.

Dans une vidéo, Binyamin Netanyahou dit : « Le rav Mordekhaï Eliyahou, zatsal fut une immense et inoubliable figure. Même après dix ans, la sagesse de sa Torah, ses bonnes actions, sa prodigieuse influence spirituelle sont encore présentes dans notre mémoire. Nous lisons dans la Meguila d’Esther : ‘…car la personne de Mordekhaï allait en grandissant… ». C’est une description exacte de la vie du rav Eliyahou. C’était un homme de Jérusalem, un amoureux de Jérusalem qui avait puisé dans la prestigieuse tradition du judaïsme séfarade (…) Le rav Mordekhaï était grand par son érudition et sa sagacité en Torah. et ses connaissances n’ont cessé de s’agrandir. Lorsqu’il fut Grand rabbin d’Israël et même après, il fut l’adresse de myriades de personnes qui venaient prendre conseil auprès de lui et recevoir sa bénédiction. Et pas seulement en Israël, mais de tout le monde juif.. »

De ses rencontres avec le rav Mordekhaï zatsal, Binyamin Netanyahou raconte : « Je l’ai rencontré à des nombreuses reprises. J’ai toujours été impressionné par le rayonnement de son visage, son esprit aiguisé, sa compassion pour les difficultés d’autrui. Il y avait en lui d’une part un génie unique et de l’autre, une grande modestie. Le vêtement de ‘Rishon LeTzion’ qu’il portait diffusait de la majesté et du prestige. Il était agréable envers tout un chacun tout en étant parfois tranchant lorsqu’il s’agissait de questions qui touchaient à l’âme de notre nation ».

Photo Yossi Zamir / Flash 90