Le Premier ministre Binyamin Netanyahou s’est entretenu au téléphone avec le président russe Vladimir Poutine, pour lui adresser ses voeux pour la nouvelle année civile russe « Novi God ». Dans son communiqué sur Twitter, Binyamin Netanyahou a ensuite écrit : « Nous nous sommes entretenus de la situation en Syrie, sur les développements régionaux ainsi que les mesures à prendre pour améliorer la stabilité. » Le président russe de son côté à adressé ensuite un message à Binyamin Netanyahou dans lequel il est écrit : « Mon cher Premier ministre, recevez les salutations venues du profond de mon coeur à l’occasion de la nouvelle année. J’accorde une grande importance à nos relations amicales avec Israël et j’espère élargir notre coopération et notre travail commun durant l’année qui vient, renforcer les liens entre nos deux pays et collaborer dans la gestion des questions urgentes de l’ordre du jour mondial. Il ne fait pas de doute que cela ira de pair avec les intérêts principaux de nos peuples et renforcera la sécurité et la stabilité régionales. je vous souhaite ainsi qu’à vos proches une bonne santé, la prospérité, la réussite, la paix et le succès pour tous les citoyens d’Israël ».

Photo Marc-Israël Sellem / POOL