A la veille de l’inauguration officielle des Carrefour en Israël, le Premier ministre Binyamin Netanyahou et le ministre de l’Economie, Nir Barkat, se sont rendus aujourd’hui dans un des 50 magasins de l’enseigne en Israël. Ils voulaient mettre en avant la nouvelle que représente pour le consommateur israélien, l’arrivée sur le marche de la chaine française.

Les espoirs se tournent vers Carrefour pour casser les prix, en proposant des produits de sa marque mais aussi en baissant les prix sur les produits que l’on trouve traditionnellement en Israël.

»L’arrivée de la plus grande chaine de distribution internationale est une grande nouvelle pour les citoyens israéliens au regard de la concurrence et la baisse des prix », a déclaré le Premier ministre. »Avec le ministre de l’Economie Nir Barkat, nous avons approuvé l’entrée de la norme européenne.

Citoyens d’Israël, ce qui est bon pour l’Europe est également bon pour Israël. Cela signifie que les prix vont baisser. Ils chuteront de dizaines de pour cent sur des centaines de produits, et sur des milliers à l’avenir.

C’est une nouvelle pour le panier de chaque citoyen israélien qui, une fois par semaine, dépense des milliers de shekels pour un chariot de supermarché.

C’est le début d’un changement, qui a commencé lorsque nous avons promulgué l’enseignement gratuit de 0 à 3 ans. Ensemble, nous luttons contre le coût de la vie et pour la concurrence croissante au profit des citoyens d’Israël. »

Nir Barkat, quant à lui, s’est félicité de cette nouvelle »historique qui va faire baisser les prix et ouvrir le marché israélien à la concurrence. Cela fait des années que l’on tente de faire venir des chaines internationales en Israël, après de longues démarches que nous avons menées, nous avons réussi à démanteler la régulation et les obstacles et maintenant Carrefour ouvre ses portes, et les prix vont baisser. Ces derniers mois, le ministère de l’Economie, sous ma direction, a conduit des démarches critiques qui ont permis de supprimer les régulations, les obstacles et les normes superflues pour permettre l’ouverture demain de 50 magasins Carrefour. Carrefour n’est qu’un début, d’autres chaines internationales viendront et le prix du panier au supermarché diminuera encore ».

L’opposition n’a pas franchement apprécié les discours du Premier ministre et du ministre de l’Economie, qu’elle accuse de lui avoir volé le crédit de cette nouveauté. En effet, l’arrivée de Carrefour en Israël a démarré sous le gouvernement précédent. L’enseigne avait alors pris le nom de »Super ». En réalité, à partir de demain, ces mêmes magasins s’appelleront désormais Carrefour.

Yaïr Lapid a donc tweeté avec cynisme: »Je n’ai pas le moindre doute que Netanyahou a juste oublié de remercier le gouvernement précédent et la ministre de l’Economie, Barbibaï, pour avoir amené Carrefour en Israël, pendant qu’il était dans l’opposition. Cela peut arriver d’oublier ».

Le gouvernement actuel estime que le crédit lui revient dans la mesure où c’est lui qui a levé les derniers obstacles pour que Carrefour puisse ouvrir officiellement.

Quoi qu’il en soit, le consommateur jugera et espère que, pour une fois, les prix bas le resteront et ne finiront pas par s’aligner à la hausse, comme cela a déjà été le cas dans d’autres domaines.

Liste des magasins Carrefour en Israël: