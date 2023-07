Au matin d’une journée décisive à la Knesset, avec le vote de la loi sur la clause de raisonnabilité, le Premier ministre est sorti de l’hôpital.

Dans la nuit de samedi à dimanche, il a subi une intervention pour lui implanter un pacemaker. Hier et cette nuit, il est resté en observation à l’hôpital Sheba de Tel Hashomer.

Ce matin (lundi), les médecins l’ont laissé repartir, en précisant qu’il pouvait, sans problème, reprendre le cours normal de ses activités.

Le Professeur Birnett, directeur de l’institut des perturbations du rythme cardiaque à Sheba, a expliqué: ”Nous avons détecté, samedi soir, une perturbation du rythme cardiaque du Premier ministre, grâce au holter cardiaque posé la semaine dernière. C’est la raison pour laquelle, nous avons demandé au Premier ministre de venir en urgence pour une implantation d’un pacemaker. L’intervention s’est déroulée sans aucun problème ni aucune complication. Ses jours ne sont pas en danger, il se sent très bien et peut reprendre ses activités”.

D’après la description du médecin, le Premier ministre ne serait pas passé loin de l’arrêt cardiaque, samedi soir: ”La perturbation a duré quelques secondes. Mais si elle n’était pas passée et que le rythme ne s’était pas rétabli, nous aurions constaté un ralentissement du rythme cardiaque jusqu’à la perte de connaissance et, qu’à Dieu ne plaise, jusqu’à l’arrêt cardiaque”.

C’est une journée chargée qui attend le Premier ministre dès son retour à Jérusalem. La Knesset va voter la première mesure de la réforme judiciaire tant controversée, dans un climat très tendu.