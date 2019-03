A la veille de deux journées sous extrême tension, le Premier ministre et ministre de la Défense Binyamin Netanyahou s’est rendu le long de la clôture de sécurité. Il a entendu un état des lieux de la part des officiers supérieurs de Tsahal. Il a déclaré: « Nous sommes en train de resserrer l’étau sécuritaire autour de la bande de Gaza. J’ai ordonné de renforcer les effectifs militaires en homme et en matériel, nous sommes prêts pour une vaste opération. Que tous les citoyens d’Israël sachent que s’il le faut nous le ferons, avec force et confiance, une fois que touttes les autres options auront été étudiées ».

Parallèlement, la délégation égyptienne s’emploie à trouver un accord entre Israël et le Hamas. Elle a quitté la bande de Gaza par le terminal d’Erez et y retournera dans quelques heures, après un passage à Tel-Aviv pour y rencontrer des responsables israéliens. Israël exige la cessation totale des tirs de roquettes, des lancers de ballons piégés ainsi que l’éloignement de 300 mètres de la clôture des marches de provocation prévues vendredi et samedi. Israël de son côté a fait savoir qu’il est prêt à accorder des allègements concernant les exportations de marchandises depuis la bande de Gaza, l’extension du périmètre de pêche, l’acheminement de marchandises et la réparation des lignes électriques.

Tsahal réplique à des lancers de ballons piégés

Un appareil de Tsahal a visé un groupe de terroristes qui venaient de lancer des ballons piégés. Quatre ballons ou grappes de ballons piégés ont atterri jeudi en territoire israélien.

Photos porte-parole Tsahal

« אנו פועלים בכמה זירות במקביל », אמר ראש הממשלה, שנשא את הדברים בטקס פתיחת מקטע חדש בכביש 6 בצפון הארץ. « לא רחוק מכאן נמצאת רמת הגולן שהנשיא טראמפ הכיר בריבונתנו עליה לפני שלושה ימים. זהו הישג מדיני כביר למדינת ישראל. מעבר לרמת הגולן נמצאת סוריה, ונמצאת גם איראן. איראן מנסה כל הזמן להכניס לסוריה טילים מדויקים ארוכי טווח, מאוד מתקדמים ומאוד קטלניים. איננו מוכנים לקבל זאת, והפעילות שלנו נגד הניסיון של איראן להתבסס צבאית בסוריה, להכניס אליה נשק מתקדם, הפעילות שלנו נמשכת כל העת ».