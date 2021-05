Alors que le Hamas durement frappé se dit prêt à un cessez-le-feu mutuel dès jeudi matin et que la communauté internationale accentue sa pression sur le gouvernement israélien, le Premier ministre Binyamin Netanyahou refuse de se prêter au jeu pervers habituel de l’organisation terroriste et entend aller jusqu’au bout.

Après une nouvelle réunion sécuritaire au centre opérationnel de la Kirya à Tel-Aviv, Binyamin Netanyahou a dit : « C’est impressionnant. Chaque jour qui passe nous portons davantage atteinte aux capacités des organisations terroristes, nous éliminons davantage de chefs, détruisons encore des immeubles servant aux activités terroristes ainsi que des entrepôts d’armes. Comme je l’ai dit plus tôt aux ambassadeurs et diplomates, Israël a le droit absolu et naturel de se défendre. J’ai apprécié le soutien de ces gouvernements à notre action de légitime défense, et j’apprécie tout particulièrement celui du président américain Joe Biden. Je sui déterminé à poursuivre cette opération jusqu’à ce que nous ayons atteint nos objectifs : restituer le calme et la sécurité pour les citoyens d’Israël ».

Le président américain avait appelé le Premier ministre israélien, et tout en rappelant le soutien américain au droit d’Israël à se défendre, il avait dit « espérer une désescalade significative en prévision d’un cessez-le-feu ».

Selon la chaîne Hadashot 12, Israël aurait également fait passer un message à Washington indiquant que les pressions américaines croissantes pour un cessez-le-feu sont contre-productives et ne feront qu’éloigner une accalmie.

L’ancienne ambassadrice des Etats-Unis à l’Onu, Nikki Haley a critiqué l’attitude du président Biden : « Il aurait été impensable que l’un de nos alliés nous demande d’aller vers une accalmie si Washington fasîsait l’objet de tirs de missiles. Nous nous devons de nous rlanger résolument du côté d’Israël face au terrorisme ».

De son côté, le ministre de la Défense Benny Gantz a ordonné à Tsahal d’accélers dans la préparation de plans opérationnels et de se concentrer dans la destruction des infrastructures souterraines, au cas où interviendrait tout de même un cessez-le-feu.

Il a également eu un entretien avec son homologue américain Lloyd Austin, et lui a fait part de l’évolution de la situation et des acquis croissants de Tsahal lors de l’Opération « Gardiens des Murailles » contre ceux qui tirent sur Israël sans distinction. Il l’a remercié pour ls soutien américain au droit d’Israël à la légitime défense.

