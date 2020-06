Au lendemain d’une rencontre tendue entre Binyamin Netanyahou et une délégation du Conseil des localités des Judée-Samarie, le Premier ministre a vigoureusement réagi mercredi soir à une déclaration de David Elhayani, président du Conseil des localités, cité par Haaretz, disant que « le Plan de Donald Trump et de son gendre Jared Kushner démontrent qu’ils ne sont pas vraiment des amis d’Israël ».

Dans un communiqué, Binyamin Netanyahou déclare: « Je dénonce avec force les propos du président du Conseil des localités des Judée-Samarie. Le président Trump est un grand ami de l’Etat d’Israël. Il a entrepris des démarches historiques pour notre pays, avec la reconnaissance de notre souveraineté sur le Golan, la reconnaissance de Jérusalem comme capitale d’Israël, le transfert de l’ambassade américaine à Jérusalem et la reconnaissance de la légalité des localités juives de Judée-Samarie. La vision de la paix du président Trump englobe la reconnaissance de l’Etat d’Israël comme patrie du peuple juif, un contrôle sécuritaire total d’Israël de la mer au Jourdain, Jérusalem unifiée, le désarmement du Hamas, la fin du ‘droit du retour’ et d’autres choses encore. Il est regrettable qu’au lieu de faire preuve de reconnaissance certains nient cette amitié qui n’a jamais été aussi forte ».

Le président de la Knesset Yariv Levin a lui aussi réagi, avec plus de virulence encore: « Les propos insolents et irresponsables de David Elhayani sur le président américain sont à condamner avec la plus grand vigueur. Avec tout le respect au président du Conseil des localités de Judée-Samarie, il devrait plutôt remercier le président Trump pour son action considérable en faveur de l’Etat d’Israël et du repeuplement juif. Ces propos traduisent une ingratitude sans précédent et nous causent du tort, justement en cette période où nous déployons des efforts pour faire avancer le projet historique de l’extension de la souveraineté ».

Des sources américaines avaient également exprimé leur mécontentement voire leur irritation face à l’attitude d’une partie des dirigeants de Judée-Samarie, parlant également « d’ingratitude ».

Photo capture écran