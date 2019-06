Comme chaque année, le Premier ministre Binyamin Netanyahou et son épouse Sarah ont clôs les cérémonies de Yom Yeroushalaïm. Le couple Netanyahou a été accueilli par des chants et des danses. Le rav Yaakov Shapira, directeur de la yeshiva, a introduite la soirée par un discours lors duquel s’est produit un moment très émouvant. Le rav Shapira a offert un talit à Binyamin Netanyahou, brodé à son nom, qui lui a été remis par un membre de la famille de l’une des soldats disparus de la bataille de Sultan Yaakoub en 1982. Le Premier ministre, visiblement touché, s’est enveloppé du talit et a reçu la bénédiction des cohanim.

Il a ensuite pris la parole, exprimant son émotion après l’intervention du rav Shapira. Il a salué les personnalités présentes et dit tout son plaisir et son émotion à chaque fois qu’il se rend dans cette yeshiva. Sous les ovations, il a scandé « Nous ne renoncerons jamais à Jérusalem! ». Il a ensuite rappelé qu’il ne fallait pas toujours se moquer de ceux qui rêvent car ils sont parfois des précurseurs. ll a alors rappelé celles et ceux qui ont rêvé du retour à Sion et constaté que notre génération vit la concrétisation de ce rêve.

Binyamin Netanyahou a également fait applaudir le président américain Donald Trump « Cyrus de notre temps », qui a eu le courage de reconnaître Jérusalem comme capitale d’Israël et y a transféré l’ambassade des Etats-Unis.

En conclusion, il a souhaité que la yeshiva Merkaz Harav continue à contribuer à l’édification du pays et de Jérusalem, « par l’esprit et par l’action ».

Vidéos:

Photos Aharon Krohn / Flash 90