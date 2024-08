Les relations entre le Premier ministre Netanyahou et son ministre de la Défense Gallant ne sont pas au beau fixe quasiment depuis la formation du gouvernement en janvier 2023.

On se souvient qu’au mois de mars 2023, Netanyahou avait limogé Gallant, après que ce dernier s’était exprimé publiquement et alors que le Premier ministre était à l’étranger, contre la réforme du système judiciaire. Son limogeage avait entrainé d’importantes manifestations qui avaient conduit Netanyahou à rétropédaler.

Depuis le début de la guerre, l’entente n’est pas non plus parfaite. Des désaccords existent entre les deux hommes, notamment sur la stratégie à adopter au regard d’un accord sur la libération des otages. Gallant est enclin, et avec lui les services de sécurité du pays, à davantage de concessions que Netanyahou pour parvenir à un tel accord, notamment concernant le départ de Tsahal de l’axe Philadelphie.

Dans ce contexte, en coulisses et de manière officieuse, des tractations ont lieu pour trouver un remplaçant à Yoav Gallant. Le Premier ministre et ses hommes ont approché deux personnalités, selon des informations divulguées par Israël Hayom. Il s’agirait de Guidon Saar, le patron du parti Hayamin Hamamla’hti et d’Israël Katz, membre du Likoud et actuel ministre des Affaires étrangères.

Guidon Saar a nié toute proposition dans ce sens mais s’est dit ouvert à toute option, y compris à celle de travailler avec Binyamin Netanyahou. Cette solution permettrait, par ailleurs, de rajouter des voix à la coalition en y faisant entrer le parti de Saar.

Le Premier ministre se méfierait néanmoins de Saar, compte-tenu des tensions qui existent entre les deux hommes et c’est pourquoi, le nom d’Israël Katz a été avancé, sans pour autant abandonner l’idée de faire entrer le parti Hayamin Hamamla’hti dans la coalition. Dans cette hypothèse, Katz serait nommé ministre de la Défense, Saar ministre de la Justice et Levin (l’actuel ministre de la Justice) ministre des Affaires étrangères.

Pour l’heure, Katz aurait refusé, préférant rester au poste de ministre des Affaires étrangères qu’il occupe seulement depuis 6 mois.

Des voix s’élèvent cependant dans l’entourage du Premier ministre et au sein de la coalition estimant qu’il serait mal venu de changer de ministre de la Défense en pleine guerre et alors que les tensions sont à leur comble avec l’Iran et le Hezbollah.