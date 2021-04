Le président de l’Etat Reouven Rivlin a chargé officiellement Binyamin Netanyahou de tenter de former un nouveau gouvernement. L’actuel Premier ministre disposera d’un premier délai de 28 jours pour le faire.

Cas unique dans l’histoire politique d’Israël, le président Rivlin n’a pas voulu remettre personnellement le document officiel à Binyamin Netanyahou mais l’a fait remettre par son directeur de cabinet. Un acte politique démonstratif qui est très critiqué au sein du Likoud qui dénonce depuis plusieurs années les allusions appuyées de Reouven Rivlin.

Lors de son intervention, le président de l’Etat a rappelé qu’aucun candidat n’avait obtenu le nombre de recommandations nécessaires (61) pour obtenir une majorité à la Knesset et former un gouvernement et a souligné qu’il sera difficile à tout candidat de le faire.

Ne pouvant se retenir et abandonnant une fois de plus la stature étatique qui devrait primer, le président de l’Etat, dont on sait l’inimitié qu’il voue à Binyamin Netanyahou, a tenu à rappeler que de nombreux citoyens estiment que le président de l’Etat ne devrait pas désigner un homme placé sous le coup d’une inculpation pour former un gouvernement. Il a toutefois précisé que la loi le permet. Il a appuyé sur le trait en confiant que « cette décision n’a pas été facile sur le plan éthique » et qu’il l’a prise uniquement parce que c’est de son devoir tel que la loi lui enjoint.

Yaïr Lapid a qualifié cette décision « d’inévitable » mais a qualifié la situation de « honte pour l’Etat d’Israël ». De son côté, Miri Regev s’est réjouie de cette « décision démocratique qui s’imposait » et s’est dit convaincue que Binyamin Netanyahou parviendra à former un « gouvernement et stable qui saura se mesurer à tous les défis auxquels fait face l’Etat d’Israël ».

Photo Olivier Fitoussi / Flash 90